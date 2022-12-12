Политолог рассказал о главном условии осуществления формулы мира Зеленского и роковой ошибке Путина

Главное условие осуществления предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским формулы мира – это победа в войне с Россией.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал политолог Владимир Фесенко.

“Главное условие имплементации этой формулы — победа над Россией. Вытеснение российских оккупационных войск с нашей территории – вот это первый главный шаг в реализации формулы мира», – отметил политолог.

По его словам, затем необходима международная конференция с участием представителей стран СНГ.

"Однако думаю, что можно и те страны Большой двадцатки, которые захотят в этом участвовать… Естественно, участие таких ключевых игроков для европейской безопасности, как Евросоюз и НАТО. Но и в том виде, в каком Россия будет на тот момент, на мой взгляд, Россия тоже может и должна участвовать в такой конференции для того, чтобы решить стратегические вопросы обеспечения гарантий безопасности уже не только для Украины на перспективу, но прежде всего для того, чтобы не было повторения той войны, чтобы любой какое мирное урегулирование нынешней войны не стало паузой перед новой войной», – сказал он.

Политолог отметил, что для осуществления формулы мира Зеленского нужна новая архитектура европейской глобальной безопасности.

“То есть решение проблемы не только для Украины, а обеспечения различных видов безопасности, включая продовольственную и энергетическую безопасность, как в регионе, на европейском континенте, так, я думаю, и в целом, поскольку встанет вопрос о реформировании таких организаций, которые призваны обеспечивать международную безопасность, как ОБСЕ в Европе, ООН в целом по всему миру. И вот именно принципы формулы мира президента Зеленского, они дают такую возможность”, — сказал Фесенко.

По словам политолога, Путин совершил роковую ошибку, начав войну, но возможность какого-то мирного урегулирования еще сохранялась до момента попытки России аннексировать четыре украинских региона.

“Потом, когда уже Путин пошел на незаконную аннексию четырех временно оккупированных регионов Украины, — все даже теоретически исчезла возможность какого-то мирного урегулирования, какого-то взаимоприемлемого компромисса. И вообще история с Путиным лишний раз показывает, что неограниченная власть диктатора и его агрессивные инстинкты, амбиции в конечном итоге приводят к столь трагическим последствиям", — добавил Фесенко.

Он подчеркнул, что таких диктаторов следует ставить на место военными поражениями.

"Других вариантов просто не существует. И очень хорошо, что все больше международных зарубежных политиков это понимают. Иллюзий все меньше", — сказал политолог.

Напомним, ранее говорили о том, что диктатор Путин может решиться на применение ядерного оружия.

Так, военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор снова начал угрожать ядерным оружием.

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