Политолог рассказал о настроениях в России: "люди, менее оптимистичные по отношению к Путину, ожидают плохого конца"

Политолог рассказал о настроениях в России: "люди, менее оптимистичные по отношению к Путину, ожидают плохого конца"

Российский политолог Федор Крашенинников заявил, что многие жители РФ на сегодняшний день уже устали от политики президента Владимира Путина и ждут хотя бы какое-нибудь скорейшее окончание войны против Украины.

Когда война в Украине длится уже так долго, все в России уже примерно поняли, что ничего хорошего не получается и чем дальше, тем хуже.

Об этом Крашенинников рассказал в эфире телеканала FreedomUA.

Он выразил мнение, что основное чувство, которое россияне испытывают сейчас, это ощущение "растущей усталости от всего этого".

"Причем это чувствуют люди с разных сторон, в том числе люди, которые сначала были готовы поддержать эту войну, потому что они до конца не понимали или не хотели понимать, что происходит. Теперь, когда все это длится так долго, все уже примерно поняли, что ничего хорошего не получается, чем дальше, тем хуже", – рассказал российский политолог.

По его словам, среди россиян до сих пор есть надеющиеся, что Путин как-то "вырулит" и что война скоро закончится "чем-то хорошим".

"А люди, менее оптимистичные по отношению к Путину, ожидают плохого конца и думают: "Боже мой, пусть это хоть как-то быстрее закончится", потому что невозможно бесконечно жить в этом ритме", – рассказал Крашенинников.

Напомним, как сообщил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, Путин болен раком и еще несколькими недугами. Однако он проживет еще несколько лет.

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