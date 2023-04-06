"Политрук в рясе": патриарх Кирилл назначил "главного военного священника" в Украине

Скандальный священник неоднократно посещал оккупированные террории еще с 2014 года, в Крыму подстрекал наших военных к предательству.

Глава РПЦ патриарх Кирилл назначил "главного военного священника", который будет отвечать за работу с воюющими в Украине оккупантами.

Об этом пишут российские пропагандисткие СМИ.

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Ответственным за "духовную" пропаганду среди российских оккупантам назначили клирика Санкт-Петербургской епархии РПЦ протоиерея Димитрия Василенкова.

"Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии, несущего послушание председателя Отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии, ...главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения "специальной военной операции", — говорится на сайте РПЦ.

Что известно о "политруке в рясе"

И это название не является оскорблением для Димитрия Василенкова, ведь он учился в Высшем военно-политическом училище им. Андропова — высшее военное учебное заведение, которое готовило офицеров-политработников. Но затем его потянуло на "духовность". Василенко сначала работал сторожем храма, затембыл пономарем, позже поступил в семинарию. Был рукоположен в священники в 2004-м году. В 2006 году окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию.

Священник неоднократно посещал оккупированные территории Украины, начиная с 2014 года, за что попал в базу украинского "Миротворца".

Участвовал в оккупации Крыма

Во время захвата Крыма, он агитировал украинских военных на полуострове к предательству своей страны и переходу на сторону РФ.

"Было принято решение вызвать из Питера отца Димитрия Василенкова, — и мы с ним начали объезжать пока что еще украинские воинские части.

"По воинским частям отец Димитрий ходил в окружении казаков — прямо как в поэме. Казаков вызвали из Красноярска специально ради этой операции. Такая пестрая группа вызывала у украинских военных гораздо меньше отторжения, чем просто россияне в камуфляже. Ворота частей открывались из-за священника. Иначе нас бы выкинули просто из части", — рассказывал ветеран спецназа ГРУ российским СМП, слова которого приводит "Миротворец".

Еще до полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, неоднократно посещал оккупированный Донбасс.

В 2022 году агент отец Дмитрий отправился в командировку в Сирию. Также он посещал Ичкерию (Чечню) во время ее захвата РФ и брал участие в российской агресси против Грузии в 2008 году.

Ранее скандальный священник РПЦ Андрей Ткачев призвал окупантов заряжать "Грады" с молитвой.

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