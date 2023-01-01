Политтехнолог объяснил, что изменится, если Путина не будет у власти

По словам эксперта, Российская Федерация сейчас не может капитулировать.

Политтехнолог Михаил Шейтельман говорит, что президент России Владимир Путин искренне убежден в ряде абсурдных вещей, в частности, что: "украинцы и россияне – один народ; Советский Союз возможно воссоздать; Запад представляет страшную угрозу для России, а РФ – великая и могущественная держава, которая играет особую роль в истории".

Такое мнение он высказал "24 каналу".

По словам политтехнолога, эти убеждения влияют на позицию российского диктатора во многих вопросах, в том числе в отношении к войне в Украине.

"Путин во все это верит по-настоящему. Поэтому Россия сейчас не может капитулировать", – сказал он.

Шейтельман отметил, что если у России сменится власть, то у преемника Путина будет совсем другая позиция.

"У того, кто придет на смену Путину, не будет этих безумных идей. Ни у одного из потенциальных кандидатов (на место Путина – ред.) нет таких убеждений – ни Евгений Пригожин, ни Патрушев-младший, ни другие", – пояснил политтехнолог .

Он добавил, что идеи диктатора поддерживает разве что Юрий Ковальчук, которого называют личным банкиром Путина. Однако, по словам Шейтельмана, сам Ковальчук не может стать президентом. Он может лишь попытаться поставить на это место кого-то своего, но "свой через пол года становится чужим".

Он также добавил, что Байден в обмен на снятие санкций, вероятно, потребует выведения российских войск из Украины. А гипотетический преемник русского диктатора на это согласится.

"Войне придет конец. Больше никто не готов возглавлять эту войну, кроме Путина", – резюмировал эксперт.

Возможны сценарии окончания войны России против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир помочь в реализации 10-ти пунктов "украинской формулы мира".

В Кремле сразу же отреагировали на такое предложение и заявили, что Россия будет продолжать геноцидную войну, потому что это свидетельствует о "здравом смысле".

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что война обязательно закончится за столом переговоров.

Как писало издание The Washington Post, из- за краха в войне диктатор Путин изолировался от своих элит.

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