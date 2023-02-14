Политтехнолог объяснил, почему Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК "Вагнер"

Известный политический эксперт объяснил, почему главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин распространяет информацию о якобы "500 тыс. мобилизованных, чтобы дойти до Донбасса", приостанавливает набор заключенных в ЧВК "Вагнер".

Об этом шла речь в эксклюзивном интервью ТСН.ua политтехнолога Бориса Тизенгаузена.

"Эти двое вытягивают (Пригожина и руководителя Чечни Рамзана Кадырова — ред.), когда надо прикрыть информационное поле. Они на себя берут такую ответственность, которую никто из окружения Путина не возьмет. Для "дичи" есть два персонажа. Пусть они и говорят. Более того, "Пригожин по-другому смотрит на войну. Он же сказал, что к Днепру ему 1,5-3 года идти. Еще надо "500 тыс. убить и тогда мы куда-то дойдем". А накануне он сообщил, что прекращает набор заключенных в ЧВК "Вагнер". И я скажу почему. Потери можно скрыть от гражданских. Но среди заключенных информация распространяется гораздо быстрее и точнее", — отметил эксперт.

Он добавил, что заключенные понимают, если Пригожин осенью набрал 50 тыс., а сейчас у него осталось менее 5 тыс., то выживает менее 10%. Потому заключенные начали отказываться.

"Никого он набрать не может, оси и решил прекратить этот набор. Пригожин понимает, что от его ЧВК ничего не осталось. В то же время недооценивать его не стоит. К сожалению, они бросают в бой самых плохих, а за нас всегда воюют лучшие. Это и есть главной несправедливостью", — добавил эксперт.

В то же время, есть информация, что устранение Пригожина связано с противодействием военного руководства России. Глава ЧВК " Вагнер " назвал три основных причины.

Добавим, что главарь "вагнеровцев" заявил, что ВСУ оказывают тяжелое сопротивление под Бахмутом. Также он признал, что взять Бахмут не удастся.

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