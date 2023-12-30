Политтехнолог рассказал, что может остановить имперские желания Путина захватить Украину

Российский диктатор Путин не собирается завершать войну против Украины, поскольку живет в мире собственных имперских амбиций и фантазий, но есть некоторые моменты, которые могут заставить Кремль остановиться.

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Такое мнение высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, передает 24 канал.

Шейтельман подчеркнул, что амбиции российского диктатора могут остановить люди, потому что они заканчиваются.

"Это нам кажется, что их там бесконечное количество. Нам кажется, что они дураки и готовы идти воевать. Но нет. Каждая последующая смерть россиянина на оккупированных территориях наводит сомнения на других россиян", – пояснил он.

Он отметил, что Москва очень боится увольнять в запас уже находящихся на фронте, поскольку они вернутся и расскажут правду о войне, которая может очень не понравиться гражданам.

"Поэтому они везут тех, кто не понимает по-русски. И люди у них заканчиваются, это правда", — сказал Шейтельман.

Кроме того, важную роль играет и тот, кто гибнет на войне. Политтехнолог заявил, что украинские военные уничтожили 90% российской профессиональной армии, которая с самого начала полномасштабного вторжения вошла на территорию Украины.

На мэрские фантазии Путина также может повлиять нехватка военной техники, которую очень успешно ликвидируют украинские военные. Шейтельман напомнил, что недавно Россия осталась без очередного большого десантного корабля.

"Снаряды пока не заканчиваются, с корейцами договорился — "нарастил" производство. Но я уверен, что наши уже нашли тонкие места, что нужно выбивать, что у россиян закончится скорее всего. Можно вычислить, какое у них слабое место", — отметил эксперт .

Напомним, ранее сообщалось, что россияне стянули к границе с Украиной 19 тысяч своих военных.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне увеличили активность БПЛА со взрывчаткой на юге Украины.

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