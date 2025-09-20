Полковник армии Британии дал неутешительный прогноз относительно войны в Украине: что сказал

ВСУ на фронте / © СБУ

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что после саммита на Аляске Владимир Путин четко продемонстрировал, что не заинтересован в мире. Эксперт подчеркнул, что двусмысленность США и некоторых стран НАТО лишь усугубила ситуацию и привела к усилению российских атак на Украину.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Почему саммит на Аляске провалился

По мнению полковника, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина негативно повлияла на ситуацию. С момента саммита Россия совершает большее количество атак на Украину, чем до его проведения.

«Думаю, двусмысленность, исходящая от США и некоторых стран НАТО, действительно усугубила ситуацию», — сказал Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он добавил, что Великобритания стремится заставить Трампа действовать более активно, поскольку его переговоры до сих пор не привели к положительным сдвигам.

Полковник считает, что европейским странам следует демонстрировать более единый фронт. Он отметил, что НАТО должно принять решительное решение, поскольку перемирие в 2025-2026 годах пока не имеет никаких перспектив.

«Реальной демонстрацией европейской военной мощи НАТО было бы создание бесполетной зоны для защиты гражданских целей в Украине. Я знаю, что технические детали обсуждаются в военных штабах по всей Европе. Но есть ли у европейских политиков решительность и смелость это реализовать, пока неизвестно», — подытожил эксперт.

