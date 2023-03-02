Полковник ФСБ в отставке назвал Путина "больным" и рассказал, готов ли Запад договариваться с диктатором

Российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков рассказал, что Путин "болен" и с ним ни одно государство мира не сможет договориться.

Об этом он сказал в комментарии "Обозреватель".

"Переговоров нет. Правильно сказал министр иностранных дел, что это были просто консультации. Грубо говоря, они задали Путину простой вопрос: "Ты готов или не готов? Если ты готов, мы эту позицию будем озвучивать перед Украиной и уточнять их мнение и готовность". Путин на эту готовность ответил ракетами по Украине и после этого пошли к вам западные танки", — сказал Гудков.

Российский оппозиционер отметил, что сейчас никто из западных государств не готов говорить с Путиным, поскольку там считают диктатора "больным".

"Сейчас никто ему больше никаких предложений не делает, я общался с коллегами из Франции, дипломатами и политиками. Позиция здесь в целом усиливается с каждым днем, становится более однозначной, жесткой, без всяких сантиментов. Никто не хочет с ним договариваться. На Западе ничего не могут Путину предложить, кроме признания поражения, вывода войск, признания вины и репараций, возможно, политического урегулирования в отношении отдельных территорий, которые были захвачены до 23 февраля. Ничего другого ни одна страна предложить Путину не может и не будет. Он больной, сумашедший", — заявил полковник ФСБ.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение России начать "мирные переговоры". Он заявил, что РФ должна "оценить новые реалии".

Ранее глава МИД России Лавров заявил, что якобы "Россия готова к серьезным переговорам".

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