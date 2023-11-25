Полковник Грант спрогнозировал намерения РФ: какие города могут попасть под удар врага

Оккупационные войска этой зимой, вероятно, сосредоточятся на одном или двух крупных городах, чтобы попытаться разрушить тамошнюю инфраструктуру. Под удар неприятеля могут попасть Киев, Львов и Одесса.

Такое мнение высказал британский военный эксперт полковник армии Великобритании на телеканале и "Эспрессо".

По его словам, россияне сосредоточятся на городах с большей активностью.

"Львов – потому что сюда приезжают из Польши, потом, конечно, Одесса – через зерно и ведение сельского хозяйства зимой, а Киев – потому что это столица. Украинцам нужно готовиться к мощным атакам", – сообщил он.

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Несмотря на это, это не будет иметь эффекта, которого хотела бы Россия, потому что украинцы сейчас лучше психологически настроены.

"Конечно, будет очень тяжело, особенно для тех, кто живет в серой зоне, например в Харьковской области. Там больше не работают магазины и люди полностью зависят от волонтерской помощи. Поэтому россияне будут продолжать атаковать серую зону, насколько это будет для них возможно, пытаясь проникать все глубже", – добавил военный эксперт.

Напомним, в среду, 22 ноября, с приходом первых серьезных морозов в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит электроэнергии. Чтобы сбалансировать систему, Укрэнерго пришлось применить аварийную помощь от стран-соседей.

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