Полковник Грант спрогнозировал намерения РФ: какие города могут попасть под удар врага

Россияне сосредоточятся в городах с наибольшей активностью.
Оккупационные войска этой зимой, вероятно, сосредоточятся на одном или двух крупных городах, чтобы попытаться разрушить тамошнюю инфраструктуру. Под удар неприятеля могут попасть Киев, Львов и Одесса.
Такое мнение высказал британский военный эксперт полковник армии Великобритании на телеканале и "Эспрессо".
По его словам, россияне сосредоточятся на городах с большей активностью.
"Львов – потому что сюда приезжают из Польши, потом, конечно, Одесса – через зерно и ведение сельского хозяйства зимой, а Киев – потому что это столица. Украинцам нужно готовиться к мощным атакам", – сообщил он.
Несмотря на это, это не будет иметь эффекта, которого хотела бы Россия, потому что украинцы сейчас лучше психологически настроены.
"Конечно, будет очень тяжело, особенно для тех, кто живет в серой зоне, например в Харьковской области. Там больше не работают магазины и люди полностью зависят от волонтерской помощи. Поэтому россияне будут продолжать атаковать серую зону, насколько это будет для них возможно, пытаясь проникать все глубже", – добавил военный эксперт.
Напомним, в среду, 22 ноября, с приходом первых серьезных морозов в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит электроэнергии. Чтобы сбалансировать систему, Укрэнерго пришлось применить аварийную помощь от стран-соседей.
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