Полковник Минобороны был задержан на взятке за снятие с военного учета

Чиновник требовал 9 тысяч долларов.
Заместитель начальника одного из управлений Министерства обороны Украины был задержан во время получения взятки.
Об этом информирует ДБР.
По данным следствия, 60-летний полковник договорился с гражданином Украины призывного возраста по оформлению за денежные средства документов о снятии с военного учета.
Известно, что чиновник требовал 9 тысяч долларов. Его удалось задержать после передачи документов и получения средств.
"В ходе обысков, проведенных по месту жительства должностного лица, изъяли документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей РФ, оружие и денежные средства. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Задержанному доложено о подозрении и решается вопрос о избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.
Также принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанного преступления, в том числе среди работников районного центра комплектации и социальной поддержки.
Напомним, что в Днепропетровской области медики требовали деньги за лечение раненого военного.
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