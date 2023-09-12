Полковник назвал направление, где россияне могут попасть в окружение: "Эта группировка должна быть уничтожена"

Военный аналитик, полковник Петр Черник рассказал о ситуации на фронте. По его мнению, оккупационная армия в Бахмуте может попасть в оперативное оцепление, а на юге ВСУ приблизились ко второй линии обороны оккупантов.

Об этом он сказал 12 сентября в эфире телемарафона.

Петр Черник отметил, что на Бахмутском направлении оккупанты могут попасть в оперативное окружение.

"На восточном плацдарме: Бахмут очень потихоньку движется к оперативному окружению, дай бог, чтобы оно сложилось. Та группировка должна быть уничтожена, а еще лучше, чтобы несколько тысяч россиян сдались в плен. И это действительно будет первая серьезная надломная точка. Но еще должно пройти какое-то время, не спешим", - подчеркнул он.

Военный объяснил, что на юге ВСУ дошли до второй линии обороны.

"На юге сделали довольно серьезный пролом, дошли до второй линии обороны в классической трехэшелонированной. Задача: пока еще сухой цикл погоды прикоснуться к северному Поазовью... Предпосылки есть, но как будет дальше, посмотрим... Если пройдем эти оставшиеся две линии, то дальше по большому счету вплоть до Перекопского перешейка серьезных укреплений нет за исключением обороны городов. И здесь могут быть большие уже, очень серьезные маневровые охваты. Но и противник это осознает, поэтому делает все возможное, чтобы помешать этой задаче", - подчеркнул эксперт.

Напомним, Зеленский прокомментировал контрнаступление и назвал направление, откуда россияне будут убегать.

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