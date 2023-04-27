Полковник рассказал о провалах российкой армии на Донецком направлении

За сутки один вражеский танк был уничтожен сразу, после этого была повреждена БМП, а уцелевшие машины просто покинули поле боя, отметили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

За минувшие сутки российские оккупанты 35 раз атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении.

Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона.

"За минувшие сутки враг 35 раз атаковал позиции украинских военных на Донецком направлении. Больше всего атак враг совершил на Марьинском направлении — 10 раз, это было направление Александровка-Марьинка, также атаковал в районе Песок, Водяного и Крутая Балка. Следует отметить, что в районе Крутая Балка штурмовых действий не происходило уже около двух месяцев. Вчера враг совершил наступление на этом направлении, задействовал два танка и две БМП", — сказал он.

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По словам Дмитрашковского, один танк был уничтожен сразу, после этого был поврежден БМП, а уцелевшие машины просто покинули поле боя.

Спикер также сообщил, что за минувшие сутки враг потерял около 200 человек убитыми и ранеными.

"В операционной зоне Донецка было приземлено шесть БПЛА, уничтожено 25 единиц военной техники. Также в поле зрения в районе Угледара появились 155 и 40 бригады морской пехоты. К 40 бригадам были направлены резервы в виде одной танковой роты, но враг не пытается штурмовать позиции, имея опыт, полученный от наших воинов в феврале, и все это время они восстанавливались после этих потерь", — рассказал он.

Дмитрашковский отметил, что враг пытается проводить штурмовые действия из района Ясиноватой — из этого района тоже очень давно не было штурмовых действий.

Напомним, в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление началось "небольшими шагами".

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