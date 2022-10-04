Полковник СБУ дал прогноз по боям на юге Украины и объяснил замысел оккупантов

Роман Костенко рассказал, почему враг так держится за правобережный плацдарм в Херсонской области

Российские оккупанты не отказываются от захвата всего юга Украины. Они надеются на уменьшение интенсивности боевых действий зимой, чтобы накопить силы для нового наступления.

Об этом рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко на Youtube-канале ТСН.

На вопрос, могут ли боевые действия на юге затихнуть в зимний период, Костенко ответил:

"Я думаю, они утихнут немного по сравнению с летом — с активной фазой, которая у нас была в начале лета, на конец весны, когда все было очень серьезно и противник имел преимущество. Сейчас на многих участках мы имеем инициативу по артиллерийскому огню и вообще проводим активные действия".

В то же время полковник СБУ отметил, что "утихание боевых действий не в нашу пользу".

"Мы не должны этого допускать. Противник только и ждет, чтобы придержать боевые действия, чтобы можно было их как-то заморозить для подготовки личного состава, подготовки обороны и подготовки к наступлению. Я уверен, что он не откажется от дальнейшего захвата юга, и это только вопрос времени, когда он сможет подготовить резервы, поэтому он так держится за правобережный плацдарм", — пояснил он.

По словам Костенко, задача ВСУ — уничтожить противника, "как минимум стать в оборону за Днепром, высвободить часть войск и направить их на освобождение Левобережной Украины".

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Под ударами ВСУ российская армия покинула десятки населенных пунктов

Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что оккупанты в Херсонской области несут большие потери, но им запрещают отступать, потому что это нанесет удар по авторитету президента РФ Владимира Путина.

Фото: understandingwar.org

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