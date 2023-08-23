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Полковник СБУ назвал два стратегических города во время контрнаступления ВСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Полковник СБУ назвал два стратегических города во время контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины / Фото: Associated Press

По его мнению, война переходит в новую фазу – "войну экономик".

Стратегическими направлениями ударов Украины во время контрнаступления являются Бердянск и Мелитополь.

Такое мнение высказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке полковник СБУ Роман Костенко в эфире Эспрессо.

Он подчеркнул, что стратегически украинским войскам следует выйти на рубеж Азовского моря, взять под контроль часть Азовского моря, а Крымский мост уничтожить.

"Разрезать группировку россиян на две части. Поражать порты, находящиеся на Черном и Азовском морях — это уже экономическая стратегия. Это нам дает большие перспективы. Конечно, активные действия продолжаются на нескольких направлениях. Там, где будет успех, ВСУ будет пытаться его развивать", – подчеркнул Костенко.

По его мнению, война переходит в новую фазу – "войну экономик".

"Мы должны понимать свои ресурсы, важно выбить их ресурсы. Это позволит нашим войскам более успешно продвигаться", – подчеркнул Костенко.

Напомним, в ГУР ответили, что интересно в "Москва-Сити", что он так часто попадает под атаки БПЛА.

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Дата публикации
Просмотры
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