Полковник СБУ назвал два стратегических города во время контрнаступления ВСУ

По его мнению, война переходит в новую фазу – "войну экономик".
Стратегическими направлениями ударов Украины во время контрнаступления являются Бердянск и Мелитополь.
Такое мнение высказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке полковник СБУ Роман Костенко в эфире Эспрессо.
Он подчеркнул, что стратегически украинским войскам следует выйти на рубеж Азовского моря, взять под контроль часть Азовского моря, а Крымский мост уничтожить.
"Разрезать группировку россиян на две части. Поражать порты, находящиеся на Черном и Азовском морях — это уже экономическая стратегия. Это нам дает большие перспективы. Конечно, активные действия продолжаются на нескольких направлениях. Там, где будет успех, ВСУ будет пытаться его развивать", – подчеркнул Костенко.
По его мнению, война переходит в новую фазу – "войну экономик".
"Мы должны понимать свои ресурсы, важно выбить их ресурсы. Это позволит нашим войскам более успешно продвигаться", – подчеркнул Костенко.
Напомним, в ГУР ответили, что интересно в "Москва-Сити", что он так часто попадает под атаки БПЛА.
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