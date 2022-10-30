Полковник СБУ предупредил об опасности наступления оккупантов на запорожском или херсонском направлениях

Роман Костенко подчеркнул, что россияне могут пойти в наступление на одном из этих направлений.

Полковник СБУ Роман Костенко считает, что российские захватчики могут пойти в наступление на запорожском или херсонском направлениях.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Костенко подчеркнул, что именно эти направления должны быть под тщательным вниманием Вооруженных сил Украины.

"Не надо забывать, что Юг для РФ – достаточно важен, и мы должны быть внимательны и здесь, и на запорожском направлении. Эти два направления — запорожское и херсонское — должны быть под тщательным вниманием ВСУ, поскольку неясно, где противник пойдет в наступление. А то, что он пойдет в наступление, я не сомневаюсь, потому что командующего заменили Суровикиным не просто, чтобы он возможно отводил войска, а чтобы он показал какой-то результат", — сказал полковник СБУ.

Костенко подчеркнул, что Кремль ждет от Суровикина результатов, поэтому ВСУ должны быть готовы к изменению тактики оккупантов.

"Я думаю, что ракетные удары – это не результат, это кто-либо мог сделать, дать команду на террористические акты, а вот захват территорий от Суровикина ждут. Поэтому нам надо быть внимательными. И Юг важен для РФ, и закрепиться вверх по Днепру для россиян тоже важно. Поэтому должны быть осмотрительными", - резюмировал он.

Напомним, армия Российской Федерации понесла огромные потери на Авдеевском направлении в Донецкой области. В субботу, 29 октября, оккупанты пытались 41 проводить штурмовые действия.

В Луганской области оккупанты подрывают мосты, чтобы воспрепятствовать наступлению ВСУ.

Американский Институт изучения войны сообщает, что российские войска снизили темп наступления под Бахмутом после удара Вооруженных сил Украины.

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