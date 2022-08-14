Полковник СБУ рассказал, какие сейчас специальности востребованы в украинской армии

Комплектование ВСУ происходит по системе, когда в каждое подразделение набирают людей не по количеству, а по недостающим специальностям.

На данный момент в украинской армии не хватает механиков-водителей танков и наводчиков-операторов танков.

Об этом сообщил полковник СБУ, ветеран АТО, депутат, секретарь Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Liga.net.

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"Например, сейчас у территориальных центров есть задача набрать механиков-водителей танков и наводчиков-операторов танков. А приходит и выражает желание служить, например, человек, который раньше был в армии медиком. Но медиков хватает, и такому человеку говорят: "Извините, сейчас нужды нет. Подождите". В то же время есть человек, который уже служил в армии танкистом. Допустим, сейчас он не очень хочет идти служить, но он нужен. Поэтому ему дают повестку и забирают на службу", — отметил Костенко.

По его словам, в настоящее время в Вооруженных силах Украины достаточно пехотинцев, поэтому их не набирают.

"Пехотинцев сейчас хватает – поэтому их не набирают. Но нужны водители – и ищут именно их. Редкая и востребованная сейчас специальность – операторы противотанковых ракет. Есть люди, которые хотят служить, но у них вообще нет опыта армии. Конечно, скорее того возьмут того"., на кого страна уже потратила усилия и средства, кто уже служил в армии, кому нужно немного подучиться – и он готов боец", — добавил Костенко.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отмечает, что доукомплектование воинских частей происходит также по территориальному принципу.

"Если, например, нужно доукомплектовать воинские части Закарпатского региона, то людей ищет Закарпатский территориальный центр и возможно соседние. Если нужны гранатометчики, а на учете в конкретном территориальном центре их нет, то будут искать в ближайших центрах", — объясняет Горбач.

Напомним, в Сухопутных войсках объяснили, как дальше будет происходить мобилизация в Украине.

Табу на мобилизацию новой категории и поддержка ветеранов. Юлия Лапутина в ТСН

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