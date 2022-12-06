Полковник ВСУ назвал территории, которые Украина может вернуть уже к Новому году: вероятно, подойдем к Крыму

В случае второго успешного удара по Крымскому мосту группировка российских кафиров на Херсонщине и на полуострове окажется фактически в "котле".

Силы обороны имеют стратегическое превосходство над русскими войсками и к Новому году могут начать освобождать оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей и, возможно, Крыма.

Такое мнение 24 канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Он отмечает, что в случае второго успешного удара по Крымскому мосту группировка российских оккупантов на Херсонщине и на полуострове окажется фактически в "котле". Кроме этого, он считает, что украинские военные сейчас могут бить по логистической цепочке вблизи админграницы между Херсонщиной и Крымом.

"У нас очень хорошие стратегические позиции. Поэтому Запорожскую, Херсонскую и, возможно, Крым мы уже можем начать увольнять еще до Нового года. По крайней мере, можем в течение декабря подойти к Крыму – к одному из переходов к Арабатской стрелке, Чонгару или Перекопу", – считает Свитан.

По его мнению, дальше ВСУ могут двигаться из-под Сватового в сторону Счастья, что поможет освободить север Луганщины с последующим выходом в Луганск. А дальше, как полагает военный эксперт, нужно двигаться в сторону России.

Россия постоянно обстреливает Херсон

Почти сразу, как украинские военные освободили Херсон, оккупанты начали усиленно обстреливать город. Нет и дня, чтобы Херсон не был под вражеским обстрелом. Под поражением – жилищный фонд и инфраструктура города. Используют танки, артиллерию, минометы. Есть жертвы и потерпевшие.

Российские военные во вторник, 6 декабря, снова массированно обстреляли Херсон. В результате атаки погиб человек. На месте происшествия работали спасатели.

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