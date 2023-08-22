Полковник ВСУ назвал три главных мишени для украинских БПЛА по Москве

Украина, прежде всего, должна атаковать российские аэродромы, топливоприемники, склады с боеприпасами. Они являются законными военными целями.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

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Все будет зависеть от количества летательных аппаратов, от их дальности, боевой части, которую они могут нести, и системы управления. выполнять такие действия", – отметил.

Свитан отметил, что "хорошо, что все это началось, потому что хорошее начало — половина дела, однозначно надо с чего-то начинать. Это хорошее направление, разумное, которое может дать хорошие результаты. Дело не в том, что в Москве закрывают аэропорты, а в потому, что любой беспилотник может нанести удар военному самолету, или топливоприемнику, или системам управления аэродромов, которые могут принимать самолеты. Это главная задача. Это легальные военные цели для любого средства поражения Украины на территории России".

Поэтому, по его словам, в первую очередь стоит задача уничтожения военных целей противника.

Как сообщали в ISW, ВСУ добились значительных тактических успехов в районе Роботиного.

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