Полковник ВСУ назвал три основных фактора, замедливших наступление врага

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев назвал основные факторы, которые не позволяют российской армии достигать быстрого продвижения на фронте.

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

По словам Селезнева, недавно он общался с спикером Сил обороны Юга Украины Владиславом Волошиным, который очертил ключевые причины сдерживания российского наступления.

«Буквально несколько дней назад я имел возможность общаться с спикером Сил обороны Юга Украины, полковником Владиславом Волошиным и услышал информацию, которой я с вами охотно поделюсь», — отметил он.

Среди главных факторов эксперт в первую очередь назвал уровень подготовки украинских защитников.

«Сейчас есть три ключевые причины, почему враг не может продвигаться вперед. Первая причина — обученность, подготовленность и обеспеченность украинских воинов, выполняющих задачи на поле боя», — сказал Селезнев.

Он также отметил важность инженерного обустройства оборонных рубежей.

«Это и вопрос подготовки надлежащих фортификационных сооружений и строений, что является очень весомым замедляющим фактором, а иногда и останавливает продвижение вражеской армии», — отметил полковник запаса ВСУ.

Отдельно он обратил внимание на эффективность беспилотных систем, создающих для окупантов все большую зону опасности.

«Дроновая компонента — так же сказывается, потому что противник терпит невероятные потери из-за кол-зоны, созданной Силами обороны Украины», — подчеркнул Селезнев.

По его словам, зона влияния украинских беспилотников продолжает расти.

«Если месяц-полтора мы оперировали цифрами 10-20 км в глубину нашего влияния на враждебную силу, то сейчас уже появляется цифра 30 км, и об этом говорит главком Сырский», — подытожил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что война РФ против Украины приобрела черты позиционного противостояния, подобного Первой мировой, где незначительные продвижения сопровождаются большими потерями живой силы.

Мы ранее информировали, что у диктатора Путина есть искаженное представление об «успехах» своих войск в Украине, потому что ему врут о ситуации на фронте.

