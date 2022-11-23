Полковник ВСУ об освобождении Крыма от оккупантов: есть только один способ

Петр Черник прогнозирует, что давление на полуостров будет нарастать.

Освобождение Крыма от оккупантов сегодня возможно только военным путем, армия РФ строит оборону и готовится отражать ракетные атаки ВСУ.

Об этом рассказал на Youtube-канале ТСН военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Нет другого способа возвращения Крыма, чем военная операция. Кстати, украинцы имеют в своем историческом активе блестящую операцию полковника УНР Петра Болбочана в 1918 году. То есть для нас не впервые проводить боевые действия на Крымском полуострове. Или угроза силой возвращения полуострова домой. Других сценариев я не вижу", — заявил Черник.

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По мнению полковника, у украинцев есть "несколько искаженная реальность — мол, дипломаты что-то решают". Однако, по его словам, "дипломаты на самом деле посредники, а решает сила".

"В нашем случае Крым вернется исключительно силой. Россияне осознают по-настоящему серьезно, что военная операция возможна. Они располагают вдоль берега установку "Поле-21" с целью подавления GPS-сигнала. Думаю, намек более чем очевидный. Мы имеем в своем распоряжении реактивные системы залпового огня, которые наводятся на цели с помощью GPS-сигнала", — пояснил он.

Черник прогнозирует, что военное давление на Крым обязательно будет нарастать.

"Как оно все оформится в итоге – я бы не торопился. На мой взгляд, приоритетом остается освобождение материковой Украины, и только тогда можем перейти к возвращению Крыма", – добавил он.

Напомним, в Министерстве обороны Украины после деоккупации Херсона делают смелые прогнозы по освобождению Крыма. Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов не исключил, что ВСУ могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией может завершиться до весны.

Впоследствии Минобороны в своем Twitter сообщило, что зимой не стоит ждать паузы в боевых действиях, и сделало еще один намек относительно Крыма.

"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за минусовой температуры зимой, вероятнее всего, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма", — говорится в сообщении.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что украинская артиллерия после выхода на побережье Днепра в Херсонской области получила возможность контролировать территорию возле Крыма.

В свою очередь, оккупанты возле административной границы с Крымом построили новые траншейные системы для обороны от контрнаступления ВСУ. Окопы россиян возле пункта пропуска "Чонгар" и в районе Армянска попали на спутниковые снимки.

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