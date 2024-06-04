Полковник ВСУ озвучил три направления, на которые "нацелились" оккупанты

Российская оккупационная армия будет сосредотачивать основные усилия на восточном фланге русско-украинского фронта.

Такое мнение высказал военный эксперт, представитель Генерального штаба ВСУ (2014-2017 гг.) полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт подчеркнул, что ситуация на севере Харьковской области остается напряженной.

Сейчас враг взял оперативную паузу после того, как понес серьезные потери во время первого этапа своей наступательной кампании на севере Харьковщины. Сейчас россияне осуществляют передислокацию сил и средств, в частности с территории Курской области на территорию Белгородской области. То есть враг формирует ударную группировку, которая может в ближайшей перспективе двинуться через нашу границу для усиления давления на Силы обороны, действующие в направлении на Липке или в районе Волчанска», — заметил Селезнев.

Он считает, что для вражеской армии Харьковское направление, равно как и юг Запорожской области, — это вспомогательные направления.

"Основные усилия враг будет сосредоточивать именно на восточном фланге российско-украинского фронта. Речь идет о трех ключевых направлениях. Направление на Краматорск, Покровск и Курахово. Именно там враг будет пытаться максимально давить на украинских защитников, чтобы реализовать ключевую политическую миссию Путина, ради которой он начинал так называемую СВО в феврале 2022 года.

Разведка Британии назвала направление, где армия РФ сосредотачивает основные усилия.

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