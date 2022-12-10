Полковник ВСУ предположил, когда Россия может осуществить новую массированную атаку, и назвал цель врага

Передислокация стратегических бомбардировщиков с аэродрома в Энгельсе после "хлопка" никак не повлияет на осуществление новых атак.

По наблюдениям Россия обстреливает Украину 1 раз в 2 недели. По мнению полковника запаса ВСУ Романа Свитана, кафиры могут нанести еще несколько массированных ракетных ударов. Цель воррга – критическая инфраструктура.

Об этом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал 24 канала.

Он подчеркнул, что передислокация стратегических бомбардировщиков с аэродрома в Энгельсе после "хлопка" никак не будет влиять на принятие решений по совершению новых массированных обстрелов. Впрочем, будут сложности с подготовкой и определенных маршрутов движения ракет – они могут быть изменены. Более того, есть большой вопрос в целесообразности этих массированных ударов, если украинская система противовоздушной обороны сбивает более 50% ракет.

"Это уже как политическое руководство России примет решение. Они могут поставить задачу до нуля выпустить все ракеты, у которых есть и военные выполнят приказ", — отметил полковник запаса ВСУ.

Что будет делать Путин, когда закончатся ракеты

Военный эксперт считает, что у России хватит ракет еще на пять-шесть больших массированных ударов. После этого, по его мнению, у Путина останется два выхода:

еще большая эскалация, вплоть до применения ядерного оружия;

переход к позиционной войне.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов также считает, что в РФ остались ракеты лишь для нескольких масштабных атак, после чего "они выйдут в полный ноль".

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