Российские военные выбрали для себя тактику, которая является неправильной, — это содержание линии фронта.

Наибольшей ошибкой кафиров есть что, они сами стягивают технику и резервы к линии фронта, а Силы обороны быстро ее уничтожают.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Во все свое время. К тем или иным результатам можно подходить по-разному. Россияне после начала наших наступательных действий отыграли по плану удерживать линию обороны любой ценой. Это с военной точки зрения не очень грамотный ход", — отметил Свитан.

По его словам, российские военные избрали для себя тактику, которая является неправильной, — это содержание линии фронта. Оптимальным решением было иногда отходить на другие, лучшие линии обороны. Отходы, если они управляемы, являются нормальными действиями на фронте, считает Свитан.

"Они сожгли уже часть оперативных резервов. Они взорвали дамбу Каховского водохранилища: спустили воду, уволили оперативные херсонские резервы и перебросили их на Запорожское направление", — сообщил полковник ВСУ.

Как сообщалось ранее, оккупантиы начинают возвращаться на свои позиции, которые были затоплены после уничтожения Каховской ГЭС. Такие данные предоставила руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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