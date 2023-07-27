Полковник запаса объяснил, как освобождение Донецка поможет ВСУ обрушить фронт оккупантов

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан считает, что освобождение Донецка и Горловки обрушит весь фронт оккупантов. Тогда можно будет проще вернуть Мариуполь.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

Роман Свитан считает, что удар по Горловке и Донецку обрушит несколько фронтов российских окупантов. Он отметил, что если ВСУ зайдут в эти населенные пункты, то удержание Мариуполя будет невозможным.

"Удар именно по Горловке и по Донецку... завалится весь Донецкий фронт и Южный в частности... Заход в Донецк наших войск пересечет некоторую систему управления и сделает практически невозможным удержание того же Мариуполя и Новоазовска. Поскольку высоты Донецка - они господствующие... Можно будет давить уже вниз в сторону Волновахи с севера, на Докучаевск... на Тельманово... на пересечение сухопутного коридора", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ во время успешного наступления освободили село Старомайорское Волновахского района Донецкой области от российских оккупантов.

Читайте также: