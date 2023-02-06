Полковник запаса ВСУ рассказал, есть ли угроза наступления россиян на Запорожье

В районе Запорожья нет достаточного количества сил россиян-оккупантов, а также отсутствует реальная военная задача, поэтому город войск РФ взять не смогут.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Запорожье оккупанты взять не смогут, поскольку город расположен на обоих берегах Днепра. Город большой. Взять его просто невозможно. Тем более части, которые находятся в районе Запорожья – это самый неполноценный плацдарм. Поскольку он все равно удален от российского тыла, доставка боеприпасов проходит несколько сотен километров под прямым огнем украинской артиллерии. Мы добираемся до Азовского побережья. Поэтому поддерживать наступление в районе Запорожья невыгодно с военной точки зрения. Поэтому однозначно направление запорожское отпадает", – отметил он.

В то же время, по словам эксперта, Угледар – в зоне опасности. Это одно из направлений, которое по военной науке, россияне должны обойти или взять, а затем выйти в части ВСУ в тыл – в Курахово и Покровск.

"Мы видим то количество войск, которое есть в районе Мариуполя. Там около 40 батальонов тактических групп. Но они сейчас находятся вдали от линии фронта, потому что мы также достаем практически уже до Мариуполя" — добавил Свитан.

Добавим, эксперт Олег Жданов рассказал, что Россия доставила на фронт новое вооружение "истребитель Leopard", хотя сразу называлось "истребитель танков".

Западные военные эксперты писали, что новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение 10 дней, пока Украина не получила танков от союзников.

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