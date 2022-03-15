"Полная анархия происходит": мэр Энергодара сообщил о нападениях оккупантов на мирное население

Несмотря на это, в городе есть свет, отопление и вода.

В Энергодаре оккупанты нападают на мирное население, а также отключили систему оповещения, предупреждающую горожан о воздушной угрозе.

Об этом во время информационного телемарафона 15 марта сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"У нас нет возможности даже предположить, что, когда и где там происходит… Оккупанты ездят по городу днем, проверяют автомобили, трощат переднее стекло, если оно затонировано, отбирают мобильные устройства. Уже есть случаи нападений на мирное население. Полная анархия происходит", – рассказал мэр.

Кроме того, Орлов подчеркнул, что настроения жителей Энергодара не изменились.

"Патриотическая позиция даже укрепилась, потому что мы видим, что это за люди и что они делают. Надеемся, что мы как можно быстрее победим, будем все это восстанавливать и вернемся к нормальной жизни!", — резюмировал он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 20-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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