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Полная деоккупация до границ 1991 года: Данилов отрицает любой территориальный компромисс из РФ

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Полная деоккупация до границ 1991 года: Данилов отрицает любой территориальный компромисс из РФ

Фото: пресс-служба СНБО

Украине нужна только победа

Украина не пойдет на компромисс с Россией и кремлевскими властями.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в Twitter в четверг, 18 августа.

По его словам, такой шаг просто отложит войну на будущее. Украине необходима только полная деоккупация до границ 1991 года.

"О вопросе, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г. Любой территориальный компромисс с кремлем — это война, отложенная на будущее. Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому "колосу на глиняных ногах"", – отметил Данилов.

Ранее Владимир Зеленский призвал генсека ООН задействовать все механизмы организации по освобождению украинских пленных.

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Дата публикации
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