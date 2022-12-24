Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Полная деоккупация Николаевской области: в ВСУ намекают на хорошие новости

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1531
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Полная деоккупация Николаевской области: в ВСУ намекают на хорошие новости

Ситуация на Кинбурнской косе остается сложной.

Силы обороны, скорее всего, уже скоро смогут освободить от захватчиков Кинбурнскую косу, которая является единственной оккупированной территорией Николаевской области.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Freedom.

По ее словам, ситуация на Кинбурнской косе остается сложной – российские военные перебрасывают туда силы по сухопутному участку.

"Но мы продолжаем свою работу, и я уверена, что очень скоро сможем отчитываться и озвучить то, что Николаевская область полностью деоккупирована", — сказала Гуменюк.

Освобождение Кинбурнской косы: что известно

Также стало известно, что с территории Кинбурнской косы в Николаевской области российские кафиры вывезли 37 гражданских. Людей "эвакуировали" против их воли.

Напомним, ВСУ пока не установили контроль над Кинбурнской косой. Россияне там осуществляют перегруппировку. Несмотря на это, ситуация на Кинбурнской косе контролируется.

Украинцы должны готовиться: сколько будет продолжаться выход из полного блекаута

Украинцы должны готовиться: сколько будет продолжаться выход из полного блекаута

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1531
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация