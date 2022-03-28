Полная машина оружия: в Днепре на проспекте задержали мужчину (фото)

Полная машина оружия: в Днепре на проспекте задержали мужчину (фото)

Дома у мужчины также нашли оружие.

В Днепре на Слобожанском проспекте задержали 60-летнего мужчину, который перевозил на автомобиле оружие и боеприпасы. У него изъяли автоматы АКС-74, патроны, гранаты "Ф1", "РГД" и запалы.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Известно, что полицейские остановили Hyundai Tucson в Амур-Нижнеднепровском районе. Во время осмотра салона правоохранители обнаружили сумку, в которой находилось автоматическое оружие: 5 автоматов АКС-74, 6 магазинов к ним, один из которых снаряжен 30 патронами и бумаги с черновыми записями.

Во время обыска дома у 60-летнего мужчины полицейские изъяли еще магазины к автомату АКС-74, 110 патронов, 6 гранат Ф1, 2 гранаты РГД и 8 запалов.

В полиции возбудили уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса. Решается вопрос об сообщении задержанному о подозрении.

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www.facebook.com/Національна поліція України

www.facebook.com/Національна поліція України

www.facebook.com/Національна поліція України

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