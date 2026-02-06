Полная оккупация Донбасса до лета: военный объяснил, почему Путин вцепился за регион

Президент России Владимир Путин / © ТСН

Россия спешит завершить полную оккупацию Донбасса до лета, чтобы выдать это за победу в войне. Украинский военный Кирилл Сазонов объяснил, как президент РФ Владимир Путин планирует «сохранить лицо» и выйти из войны.

Об этом военнослужащий ВСУ написал на своей Facebook-странице.

«Полная оккупация Донбасса. Успеть до лета. Кремлю нужно получить полный контроль над Донецкой областью», — говорится в заметке.

По словам Сазонова, силовой путь для России является слишком длительным и затратным, тогда как дипломатические попытки не дают результата. В то же время все стороны заинтересованы в мирном соглашении: Украина истощена войной, российская экономика находится в кризисном состоянии, а президенту США Дональду Трампу накануне осенних промежуточных выборов в Конгресс нужен внешнеполитический успех.

Путин хочет выдать оккупацию Донбасса за полную победу в войне

«Но путину, чтобы выйти из войны и сохранить лицо — тоже нужна победа. Что-то, что можно за победу выдать. Полная оккупация Донбасса — наименьший вариант. Тогда можно будет заявлять весь готовый пропагандистский набор. Мол, Киев никто брать и не собирался, оккупацию Украины придумали коварные европейцы, а все было куда скромнее», — пояснил военный.

Как отмечается, официальная версия Кремля будет иметь максимально упрощенный вид: в течение восьми лет «коварные националисты» якобы «Дамбили Бомбас», а население Донбасса умоляло российского лидера о «спасении».

Далее, по этому сценарию, будут звучать традиционные лозунги о том, что «русские своих не бросают», а Москва пришла на помощь. В течение четырех лет она, мол, героически воевала против всего НАТО и в конце концов победила. Будет заявляться, что Россия «не проиграла ни одной войны», «освободила» Донбасс и после этого заключила мир, ведь других целей так называемой «СВО» никогда и не существовало, а все остальные утверждения — «выдумки врагов».

«Вот такой сценарий. Осталось захватить Донецкую область, но это оказалось не так просто», — констатировал Сазонов.

Напомним, более 11 лет Кремль пытается захватить Донбасс, что остается главным приоритетом Путина. Как пишет NYT, Россия требует полной передачи Донецкой области, а госсекретарь США Марко Рубио называет это ключевым вопросом мирных переговоров. Для Путина контроль над регионом является вопросом выживания перед собственными националистами и основой для нарратива о победе. В то же время эксперты отмечают, что уступка территориями является крайне болезненной для Украины, где годами гибнут воины. Сам диктатор открыто заявляет, что захватит Донбасс силой или заставит ВСУ отступить.