ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
387
Время на прочтение
2 мин

Полная оккупация Донбасса до лета: военный объяснил, почему Путин вцепился за регион

Путину, чтобы выйти из войны и сохранить лицо, нужна победа. Полная оккупация Донбасса — самый маленький вариант, считает Кирилл Сазонов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин / © ТСН

Россия спешит завершить полную оккупацию Донбасса до лета, чтобы выдать это за победу в войне. Украинский военный Кирилл Сазонов объяснил, как президент РФ Владимир Путин планирует «сохранить лицо» и выйти из войны.

Об этом военнослужащий ВСУ написал на своей Facebook-странице.

«Полная оккупация Донбасса. Успеть до лета. Кремлю нужно получить полный контроль над Донецкой областью», — говорится в заметке.

По словам Сазонова, силовой путь для России является слишком длительным и затратным, тогда как дипломатические попытки не дают результата. В то же время все стороны заинтересованы в мирном соглашении: Украина истощена войной, российская экономика находится в кризисном состоянии, а президенту США Дональду Трампу накануне осенних промежуточных выборов в Конгресс нужен внешнеполитический успех.

Путин хочет выдать оккупацию Донбасса за полную победу в войне

«Но путину, чтобы выйти из войны и сохранить лицо — тоже нужна победа. Что-то, что можно за победу выдать. Полная оккупация Донбасса — наименьший вариант. Тогда можно будет заявлять весь готовый пропагандистский набор. Мол, Киев никто брать и не собирался, оккупацию Украины придумали коварные европейцы, а все было куда скромнее», — пояснил военный.

Как отмечается, официальная версия Кремля будет иметь максимально упрощенный вид: в течение восьми лет «коварные националисты» якобы «Дамбили Бомбас», а население Донбасса умоляло российского лидера о «спасении».

Далее, по этому сценарию, будут звучать традиционные лозунги о том, что «русские своих не бросают», а Москва пришла на помощь. В течение четырех лет она, мол, героически воевала против всего НАТО и в конце концов победила. Будет заявляться, что Россия «не проиграла ни одной войны», «освободила» Донбасс и после этого заключила мир, ведь других целей так называемой «СВО» никогда и не существовало, а все остальные утверждения — «выдумки врагов».

«Вот такой сценарий. Осталось захватить Донецкую область, но это оказалось не так просто», — констатировал Сазонов.

Напомним, более 11 лет Кремль пытается захватить Донбасс, что остается главным приоритетом Путина. Как пишет NYT, Россия требует полной передачи Донецкой области, а госсекретарь США Марко Рубио называет это ключевым вопросом мирных переговоров. Для Путина контроль над регионом является вопросом выживания перед собственными националистами и основой для нарратива о победе. В то же время эксперты отмечают, что уступка территориями является крайне болезненной для Украины, где годами гибнут воины. Сам диктатор открыто заявляет, что захватит Донбасс силой или заставит ВСУ отступить.

Дата публикации
Количество просмотров
387
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie