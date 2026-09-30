«Полная победа или бесконечная война»: в США раскрыли настоящие цели Путина

Путин / © Associated Press

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Для российского диктатора Путина война против Украины не сводится к территориальному конфликту, поэтому уступки со стороны Киева сами по себе не гарантируют завершения боевых действий.

Об этом пишет The Atlantic Council.

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В издании напомнили, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Организацией Объединенных Наций, где опроверг предположение, что передача России части украинских территорий может остановить вторжение.

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Украинский президент заявил, что даже в случае отказа Украины от Донбасса Путин не прекратит войну.

«Путину не нужны лишние километры, ему нужна Украина. Ему нужно, чтобы Украина стала частью России», — сказал Зеленский в недавнем интервью CBC News.

В The Atlantic Council отметили, что такая позиция Зеленского прозвучала на фоне возобновления администрацией президента США Дональда Трампа попыток добиться завершения войны.

В то же время, критики американского подхода считают, что российская сторона иначе воспринимает переговорный процесс. По их словам, посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, вероятно, рассматривают переговоры с Кремлем как «геополитическое соглашение с недвижимостью», в то время как Москва имеет гораздо более широкие цели.

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Имперские амбиции Путина

Как отмечает издание, для Путина война против Украины не только попытка захватить территории. Ее целью он рассматривает уничтожение украинской государственности и возрождение Российской империи.

В The Atlantic Council напомнили о неприятии Кремлем украинской государственности и его отношении к распаду Советского Союза, который Путин называл «гибелью исторической России».

Еще до начала полномасштабного вторжения Путин неоднократно заявлял, что россияне и украинцы якобы являются одним народом. Непосредственно перед вторжением он также подвергал сомнению легитимность украинского государства.

В издании считают, что стремление Путина вернуть «исторически российские земли» ставит под вопрос долговременную устойчивость любой договоренности, которая будет основываться на нынешней линии фронта.

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Соглашение на основе фактического контроля территорий ограничило бы российские завоевания примерно 20% территории Украины, тогда как остальная страна осталась бы вне контроля Кремля.

По мнению авторов материала, захват только части украинской территории Путин мог бы воспринять как поражение, создающее дополнительные предпосылки для продолжения войны.

The Atlantic Council отметили, что нынешняя позиция Путина, по мнению издания, свидетельствует об отсутствии заинтересованности в прекращении войны и готовности к сосуществованию с независимой Украиной.

В то же время, глава РФ публично демонстрирует готовность к мирному соглашению, однако неоднократно отказывался согласиться вместе с Украиной на безусловное прекращение огня.

Какие условия выдвигает Москва

В издании заявили, что условия, предложенные Кремлем, фактически предусматривают уход Украины разделенной, беззащитной и изолированной на международной арене.

Согласно описанию The Atlantic Council, требования Москвы предусматривают возвращение России в контроль над ключевыми аспектами внутренних дел Украины. Среди них — запрет на вступление в НАТО и другие военные альянсы, а также существенные ограничения по численности и боевым возможностям украинской армии.

Кроме того, Путин не раз выступал против размещения европейских военных в Украине после завершения войны.

Недавно он заявил, что любая попытка развернуть европейские войска на украинской территории будет означать войну с Россией.

Почему Кремль может быть заинтересован в продолжении войны

Кроме имперских целей Путина авторы материала обращают внимание и на внутренние причины, которые, по их мнению, могут подталкивать Кремль к продолжению войны.

В The Atlantic Council отметили, что война и путинизм стали важной частью российской государственной системы. Поэтому прекращение боевых действий могло бы поставить под вопрос осуществленную милитаристскую трансформацию и создать риск для политических, экономических и социальных основ режима Путина.

Еще одним фактором в издании называют возвращение в Россию более полумиллиона военнослужащих, участвовавших в войне против Украины и подвергшихся жестокому обращению. По мнению авторов, их возврат может стать источником внутренней дестабилизации.

В материале напомнили, что ветераны советской войны в Афганистане сыграли значительную роль в росте беззакония на фоне распада СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Поэтому, как отмечает издание, в Москве опасаются повторения подобного сценария.

The Atlantic Council подчеркнули, что стремление Путина уничтожить украинскую государственность и зависимость его режима от нынешней военной системы, по мнению авторов, делают дальнейшую эскалацию более реальной, чем достижение мира.

Если Путин не сможет одержать решительной победы, он, по оценке издания, может предпочесть продление войны на неопределенный срок, а не компромиссное урегулирование, последствия которого для его режима могут быть непредсказуемыми.

Ранее сообщалось, что Россия готовит почву для возможного локального конфликта с НАТО, используя хорошо известную карту «защиты» соотечественников.

Мы ранее информировали, что Кремль не собирается сворачивать агрессивные планы против Украины. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении войны до полного выполнения задач.

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