Полная угроза участия в войне белорусских войск не аннулирована, потому что "Лукашенко в руках у Путина" — Данилов

Полная угроза участия в войне белорусских войск не аннулирована, потому что "Лукашенко в руках у Путина" — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности снова обратился к белорусским военным не участвовать в войне против Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что угроза использования белорусских военных против Украины полностью не аннулирована, потому что "Лукашенко в руках у Путина".

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в прямом эфире совместного телемарафона UA.

"К большому сожалению, мы не можем окончательно сказать, что эта угроза полностью аннулирована, потому что Путин держит, как говорится, в своих крепких руках. Вот он взял его уже определенное время, он его держит, шантажирует. Лукашенко, как может, маневрирует в этом вопросе", — сказал Данилов.

Секретарь Совета нацбезопасности снова обратился к белорусским военным не участвовать в войне против Украины, если они не хотят возвратиться домой грузом 200. "Я говорил вчера, повторю и сегодня, если кто-то из белорусских солдат хочет быть грузом 200, то мы очень быстро все это оформим", — сказал он.

ТСН.ua

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