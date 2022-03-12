Полная угроза участия в войне белорусских войск не аннулирована, потому что "Лукашенко в руках у Путина" — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности снова обратился к белорусским военным не участвовать в войне против Украины.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что угроза использования белорусских военных против Украины полностью не аннулирована, потому что "Лукашенко в руках у Путина".
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в прямом эфире совместного телемарафона UA.
"К большому сожалению, мы не можем окончательно сказать, что эта угроза полностью аннулирована, потому что Путин держит, как говорится, в своих крепких руках. Вот он взял его уже определенное время, он его держит, шантажирует. Лукашенко, как может, маневрирует в этом вопросе", — сказал Данилов.
Секретарь Совета нацбезопасности снова обратился к белорусским военным не участвовать в войне против Украины, если они не хотят возвратиться домой грузом 200. "Я говорил вчера, повторю и сегодня, если кто-то из белорусских солдат хочет быть грузом 200, то мы очень быстро все это оформим", — сказал он.
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