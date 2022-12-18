Полноценное наступление или диверсии: эксперт оценил возможности вражеской группировки на территории Беларуси

Мобильные группы вражеских диверсантов могут осуществлять свою деятельность, проникая на территорию Украины, но ВСУ готовы их встретить.

Концентрация сил и средств белорусской армии и российских оккупационных войск на территории страны-сателлита РФ недостаточна для формирования ударной группировки.

Возможности врага на территории Беларуси оценил в воскресенье, 18 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он напомнил, что для формирования полноценной ударной группировки на территории Беларуси необходимо сконцентрировать не менее 40-50 тысяч личного состава. Такое количество ни украинская разведка, ни спецслужбы западных партнеров не фиксируют.

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По оценке эксперта, суммарно их потенциал в настоящее время составляет около 24-25 тысяч человек, что фактически почти вдвое меньше, чем было по состоянию на 24 февраля, когда на территорию Украины вторглось 40 батальонно-тактических групп российских оккупационных подразделений с территории Беларуси.

“Поэтому формирование ударной группировки может занять примерно месяц-полтора, возможно даже два, в зависимости от их технических возможностей, логистики и т.д. И этот процесс невозможно осуществить незаметно", — заметил Коваленко.

Однако существует вероятность, что враг не будет ставить задачу крупномасштабного вторжения, а только проведение диверсий.

"В этом случае небольшие мобильные группы диверсионного типа могут осуществлять свою деятельность, проникать на территорию Украины и выполнять поставленные задачи. Но с другой стороны, у ВСУ достаточно богатый опыт по контрдиверсионной деятельности. И я не позавидовал бы тем ДРГ, которые могут попасться на подобного рода выполнение задач на нашей территории”, — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 19 декабря поедет в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы вынудить его выполнить договоренности "союзного государства".

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