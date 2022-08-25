Полное отключение Запорожской АЭС от сети: мэр города сообщил об уровне радиации

Известно, что на Запорожской АЭС ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети. Каких-либо замечаний к работе автоматики и систем безопасности отсутствуют.

Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, радиационный фон в городе находится в пределах нормы.

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"По состоянию на 14:30 радиационный фон в городе составляет 10,4 микрорентгена в час, что соответствует естественному. Просим без отдельных рекомендаций не употреблять препарат йодита калия — в этом сейчас нет нужды", — отметил городской голова.

Напомним, 25 августа впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети. Это произошло из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с ЗАЭС. В "Энергоатоме" отметили, что собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС — Запорожская ТЭС.

Между тем в МАГАТЭ заявили, что демилитаризировать Запорожскую АЭС нужно с помощью "переговоров".

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