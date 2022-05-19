"Полное пренебрежение к принятой резолюции": Блинкен обвинил Россию в умышленном использовании голода как оружия

"Полное пренебрежение к принятой резолюции": Блинкен обвинил Россию в умышленном использовании голода как оружия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия намеренно создает дефицит продовольствия и использует голод как оружие для достижения своих целей.

Россия нарушает мировой порядок, несмотря на то, что как один из постоянных членов Совета безопасности ООН несет непосредственную ответственность за поддержание, укрепление и защиту этого порядка.

Об этом он сказал в четверг, выступая на заседании Совета безопасности ООН по вопросам конфликта и безопасности продовольствия.

"В 2018 году этот Совет принял резолюцию 2417, которая осудила использование голода против гражданских лиц в качестве инструмента войны и приравняла это к военному преступлению. Полное пренебрежение Российской Федерацией к этой резолюции стало еще одним вопиющим случаем, когда правительство использует голод против сотен миллионов гражданских лиц в попытках продвижения своих целей", — подчеркнул Блинкен.

По его словам, российские власти, очевидно, используют дефицит продовольствия как оружие, чтобы взорвать дух украинского народа.

"Но украинцы пытаются накормить свое население и весь мир", – отметил он.

Блинкен подчеркнул, что использование продовольствия в качестве оружия является обдуманным решением Кремля.

"Даже бывший президент РФ Дмитрий Медведев, который является членом Совета нацбезопасности России, сказал, что это — "тихое оружие", добавив, что "она молчалива, но при этом очень мощна", — напомнил глава Госдепа.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в разжигании глобального кризиса.