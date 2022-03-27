Полное уничтожение нефтебазы на Киевщине повлекло убытки на миллионы долларов и вызвало дефицит топлива

Ущерб от попадания вражеских ракет идут на миллионы долларов.

Уничтожены резервуары и сгорела автомобильная техника — теперь выглядит нефтебаза в Калиновке, которую обстреляли российские войска вечером 24 марта. Увидеть нефтебазу журналистов ТСН пустили всего через несколько дней после обстрела, к тому времени находиться на уже уничтоженном предприятии было опасно. Этот объект снабжал нефтепродуктами гражданских людей, в частности аграриев. Теперь могут возникнуть проблемы с посевной, ведь топливо будет в дефиците.

Об этом говорится в ТСН.

Резервуары для хранения нефтепродуктов сгорели дотла. Теперь нефтебаза работать не может. В нее попали вечером 24 февраля. Однако из-за опасности журналистов на объект не пропускали. Нашей съемочной группе первым удалось попасть на предприятие. Но увидеть, какие разрушения приносят российские ракеты.

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«Резервуарный парк уничтожен полностью. Вот наш гараж, вы видите, что от него тоже вообще ничего не оставили. С автотранспорта у нас сгорело почти 10 единиц техники», – показывает владелец нефтебазы Алексей Прохоренко.

По нефтебазе били прицельно, в резервуары попали сразу две ракеты. В момент взрыва мимо проезжал эвакуационный поезд. Ударной волной в трех вагонах выбило окна. К счастью, никто не пострадал. Обошлось без жертв и на нефтебазе.

Ущерб от попадания вражеских ракет сейчас оценить сложно. Но здесь говорят, сумма идет на миллионы долларов.

«Самая стоимость объекта стоит примерно по подсчетам того, что мы вкладывали в строительство, почти 10 миллионов долларов. У нас были остатки топлива на остатках как наши, так и хранителей, которые здесь хранили, все это сгорело, как вы видите, стоимость топлива. По поверхностным подсчетам составляет где-то я думаю, 6-7 миллионов евро», — сообщает владелец нефтебазы.

Уничтожением нефтебазы русские войска также поставили под вопрос посевную. Она должна была вот-вот начаться, но теперь, где брать топливо, непонятно. «Сейчас будет дефицит. Он уже начался», – сообщает Прохоренко.

Как выглядит нефтебаза в Калиновке после обстрела российскими войсками

Оккупанты заявляют, что целят по военной инфраструктуре, но уничтожением этой нефтебазы они снова нанесли ущерб обычным украинцам. За последние несколько дней под обстрел попали три нефтебаза. Две из них – 26 марта. Утром враг обстрелял нефтебазу в селе Крячки – это в том же Васильковском районе, что и Калиновка. Туда прилетает уже второй раз с начала полномасштабной войны. Другая – в Дубно Ровенской области.

Из-за пожара в Дубно ряд поездов задерживался. Только сегодня утром сообщили – горение удалось ликвидировать. Химический и радиационный фон в норме. Гражданскому населению – ничего не угрожает.

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