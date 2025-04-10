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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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"Полное уничтожение Украины": Берлинская рассказала о худшем сценарии наступления РФ

Путин не остановится и его цель – уничтожение Украины как государства.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Мария Берлинская объяснила, почему угроза масштабного наступления РФ остается высокой

Мария Берлинская объяснила, почему угроза масштабного наступления РФ остается высокой

Российские кафиры могут начать масштабное наступление сразу на три области Украины , если рассматривать худший сценарий развития войны.

Такое мнение высказала волонтер, ветеранка и руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская в эфире "Общественного радио".

"Я допускаю все. Потому что я выхожу из худшего сценария. Сценарию, где нас хотят стереть полностью", – заявила она.

Берлинская подчеркнула, что вопрос стоит не только в территориях, а в существовании Украины в целом.

"Если кто-то думает, что Путин остановится по Днепру, если ему отдать часть территорий - это заблуждение", - подчеркнула она.

По ее словам, ранее уже звучали предположения, что отказ от ДНР и ЛНР или Крыма якобы остановил бы агрессию. Однако Россия стремится не к части Украины, а к полному контролю или уничтожению украинского народа.

Берлинская объяснила, что осознание реальной угрозы не должно вызывать панику, а только заставить спокойно и системно готовиться к возможному развитию событий.

"Хочешь мира - готовься к войне", - напомнила она.

Напомним, Россия начала наступление на Сумщину и Харьковщину, об этом заявил главком Александр Сырский.

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