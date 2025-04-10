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"Полное уничтожение Украины": Берлинская рассказала о худшем сценарии наступления РФ
Путин не остановится и его цель – уничтожение Украины как государства.
Российские кафиры могут начать масштабное наступление сразу на три области Украины , если рассматривать худший сценарий развития войны.
Такое мнение высказала волонтер, ветеранка и руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская в эфире "Общественного радио".
"Я допускаю все. Потому что я выхожу из худшего сценария. Сценарию, где нас хотят стереть полностью", – заявила она.
Берлинская подчеркнула, что вопрос стоит не только в территориях, а в существовании Украины в целом.
"Если кто-то думает, что Путин остановится по Днепру, если ему отдать часть территорий - это заблуждение", - подчеркнула она.
По ее словам, ранее уже звучали предположения, что отказ от ДНР и ЛНР или Крыма якобы остановил бы агрессию. Однако Россия стремится не к части Украины, а к полному контролю или уничтожению украинского народа.
Берлинская объяснила, что осознание реальной угрозы не должно вызывать панику, а только заставить спокойно и системно готовиться к возможному развитию событий.
"Хочешь мира - готовься к войне", - напомнила она.
Напомним, Россия начала наступление на Сумщину и Харьковщину, об этом заявил главком Александр Сырский.