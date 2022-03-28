Полномасштабного вторжения России могло бы не быть: Зеленский объяснил, с чем опоздал Запад

Полномасштабного вторжения России могло бы не быть: Зеленский объяснил, с чем опоздал Запад

По словам президента, своевременные санкции Запада помешали бы Беларуси участвовать в войне.

Превентивные санкции Запада против России оставили бы ее без помощи Беларуси и дали больше времени украинским военным подготовиться к дальнейшему вторжению России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist.

"Они показали бы Беларуси, что могло бы произойти, если бы ввели превентивные санкции в отношении российского бизнеса, экспорта нефти и газа и т.д. Это с учетом того, что белорусы не поддерживают войну России против Украины", – отметил он.

Он также подчеркнул, что предупредительные санкции дали бы больше времени украинским военным подготовиться к дальнейшему вторжению России.

Также Владимир Зеленский напомнил мировой общественности, что обычные украинцы голыми руками останавливали танки, которые ехали по улицам Херсона. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что останется со своим народом до конца.

Владимир Зеленский ответил на вопросы представителей российских СМИ

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