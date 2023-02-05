Полномасштабной войны можно было бы избежать: Резников назвал условия

По мнению Резникова, в феврале прошлого года западные партнеры должны действовать более решительно по отношению к России.

Полномасштабного вторжения российских войск в Украину можно было бы избежать, если бы западные партнеры действовали на опережение и приняли ряд важных решений.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Этой войны можно было избежать в принципе, остановили бы "Северный поток-2", если бы обрезали доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделала в результате, если бы начали блокировать активы российских олигархов", – убежден Резников.

Ранее министр обороны объяснил, будет ли Украина бить по территории РФ новыми дальнобойными ракетами от США.

Напомним, что, по информации нардепа Ярослава Железняка, Резникова могут уволить с должности. А возглавить Минобороны может нынешний руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Это связано с рядом скандалов в ведомстве.

Чиновники Минобороны Украины закупали продовольствие для армии в два-три раза дороже, чем в столичных магазинах. После этого у Зеленского анонсировали аудит и расследование. В частности, директора Департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого уволили с должности из-за скандала с продуктовыми закупками Минобороны.

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