"Полностью фарш": в оккупированном Шахтерске вражеский БТР раздавил автомобиль с людьми (видео)

Во временно оккупированном Шахтерске Горловского района Донецкой области вражеский БТР раздавил автомобиль с людьми.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Twitter и опубликовал видео с места смертельного ДТП.

Сообщается, что российский БТР столкнулся с легковым автомобилем и буквально раздавил его, в результате чего находившиеся в машине люди погибли.

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"Двое находившихся в машине людей погибли на месте. У российских патриотов это называется "защитить от нацистов", — написал Казанский.

На обнародованных кадрах видно, что от машины в результате аварии практически ничего не осталось.

"Глянь, полностью фарш... Все, нафиг", — прокомментировал ситуацию один из очевидцев.

Осторожно, на видео ненормативная лексика, 18+

В оккупированном Шахтерске вражеский БТР раздавил авто с людьми

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