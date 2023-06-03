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"Полностью фарш": в оккупированном Шахтерске вражеский БТР раздавил автомобиль с людьми (видео)

"Полностью фарш": в оккупированном Шахтерске вражеский БТР раздавил автомобиль с людьми (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1138
Время на прочтение
1 мин
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"Полностью фарш": в оккупированном Шахтерске вражеский БТР раздавил автомобиль с людьми (видео)

Два человека, которые были в машине, погибли на месте / Фото: скриншот с видео

Двое находившихся в машине людей погибли.

Во временно оккупированном Шахтерске Горловского района Донецкой области вражеский БТР раздавил автомобиль с людьми.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Twitter и опубликовал видео с места смертельного ДТП.

Сообщается, что российский БТР столкнулся с легковым автомобилем и буквально раздавил его, в результате чего находившиеся в машине люди погибли.

"Двое находившихся в машине людей погибли на месте. У российских патриотов это называется "защитить от нацистов", — написал Казанский.

На обнародованных кадрах видно, что от машины в результате аварии практически ничего не осталось.

"Глянь, полностью фарш... Все, нафиг", — прокомментировал ситуацию один из очевидцев.

Осторожно, на видео ненормативная лексика, 18+

В оккупированном Шахтерске вражеский БТР раздавил авто с людьми

В оккупированном Шахтерске вражеский БТР раздавил авто с людьми

Напомним, в Запорожье взорвался автомобиль коллаборанта Сергея Дидоводюка, который в своем кафе в Михайловке кормил оккупантов. Бизнесмен-предатель погиб.

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Дата публикации
Просмотры
1138
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