"Полностью поддерживает вступление Украины в ЕС": Зеленский рассказал о результатах обращения к парламенту Ирландии

Также у президента запланированы обращения к парламентам и народам Греции и Республики Кипр.

Вчера, 6 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Ирландии.

Главнокомандующий во время своего видеообращения рассказал, о чем ему удалось договориться.

В целом Ирландия полностью поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Кроме того, правительство страны будет делать все, чтобы усилить давление на РФ, чтобы страна-агрессор прекратила военные действия.

"Обратился сегодня к парламенту и народу Ирландии. Эта страна – одна из первых, которые пришли нам на помощь после 24 февраля. И одна из тех, кто проявляет принципиальное лидерство в европейском доме, чтобы эффективно и решительно давить на Россию. Как результат моего обращения — есть хорошая новость: Ирландия полностью поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. А также будет делать все, чтобы усилить давление на Россию настолько, насколько необходимо, чтобы закончилась эта война", — сообщил президент Украины.

В общем, Зеленский сегодня обратится к парламентам и народам Греции и Республики Кипр.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 42 дня войны

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