"Полностью совпадает с Второй мировой": Залужный оценил масштабы войны в Украине

Масштаб войны, который сейчас происходит в Украине, соответствует и Первой мировой войне и Второй мировой войне.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

По словам генерала, по состоянию на данный момент линия фронта для ВСУ 3750 километров – это очень много.

"Количество боеприпасов, которые мы используем и которые использует противник — полностью совпадает со Второй мировой. По количеству сил возможно немного меньше, но по этим признакам уже можно сравнить. Что больше не вмещается в голове и я был уверен — война такого масштаба невозможна в 21 -ом веке и даже наши западные коллеги были в этом уверены", — рассказал Залужный.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подчеркнул, что украинские кадровые военные вынуждены были воевать против России задолго до полномасштабного вторжения с лета 2014 года.

Также Залужный дал свой прогноз относительно сроков завершения российской агрессии против Украины.

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