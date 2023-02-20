"Полный снарядный голод": Пригожин признал проблемы окупантов и обвинил Минобороны РФ

Глава ЧВК " Вагнер " Евгений Пригожин признал большие проблемы на фронте у оккупантов и заявил о нехватке снарядов.

Эту информацию опубликовала пресс-служба Пригожина.

Так, главарь "вагнервцев" обвинил командование РФ в том, что оно перекрыло его бойцам поставки снарядов и из-за этого они понесут огромные потери.

По его словам, любые переговоры с представителями Минобороны РФ касательно поставок боеприпасов заканчиваются тем, что ему советуют извиниться перед "теми, кто сверху". Он получил намек, что должен якобы перед кем-то извиниться, чтобы упростить процедуру выдачи боеприпасов для своей ЧВК.

"Сегодня ежедневно погибает вдвое больше бойцов ЧВК "Вагнер" и других подразделений, которых мы не можем прикрыть из-за полного снарядного голода. Те, кто мешают победить в этой войне, прямо работают на врага. Помогают врагу сломать хребет России! Вы завтракаете, обедаете и ужинаете из золотой посуды и отправляете своих дочерей, внучек и жучек отдыхать по Дубаям, не стесняясь ничего, в тот момент, когда русский солдат погибает на фронте, я прошу, дайте нам боеприпасы", — заявил он.

Евгений Пригожин также отметил, что он четко знает склады и даже номера схронов с боеприпасами, поэтому уверен, что запасов достаточно.

Пригожин и ЧВК "Вагнер" на войне против Украины

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 9 февраля заявил о прекращении вербовки заключенных на войну. Позже он заявил, что его устранение связано с противодействием военного руководства России.

Американские аналитики Института изучения войны считают, что Кремль опасается влияния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По их данным, Минобороны РФ по примеру Пригожина вербует заключенных.

В Белом доме заявили, что общие потери ЧВК "Вагнер" в Украине достигли более 30 тысяч человек. Среди них – 9 тысяч убитых.

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что ЧВК "Вагнер" достиг "впечатляющих результатов" и выразил намерение создать собственную частную военную компанию.

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