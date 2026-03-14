«Половина бюджета идет на войну»: эксперт объяснил, почему подорожание нефти не спасет экономику России

Экономическая выносливость Украины в войне против России значительно превышает возможности агрессора, ведь РФ тратит половину своего бюджета на боевые действия, а ее резервы постепенно иссякают.

Об этом заявил бывший глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Эксперт, имеющий опыт работы в нефтегазовых, консалтинговых и аудиторских компаниях, поделился наблюдениями по поводу российского бюджета на 2026 год, назвав его «супер дефицитным».

«В России бюджет примерно 42 триллиона рублей. Он сверстан на этот год с дефицитом условно около 4 триллионов. Условно доходы у них 38, а расходы 42», — отметил Кудрицкий.

По его данным, реальная ситуация еще хуже: «За январь-февраль этого года дефицит их бюджета уже составил 3,5 триллиона рублей. То есть — на весь год плановый дефицит — 3,9 триллиона, а реальный дефицит — 3,5 триллиона за два месяца нового года».

Кудрицкий подчеркивает, что даже рост цен на российскую нефть не способен кардинально изменить ситуацию.

«Россия продает физически 140-145 миллионов баррелей нефти в месяц. Когда цена на российскую нефть растет на 10 долларов, это в месяц дает российскому бюджету до 150 миллиардов рублей. Если цена на российскую нефть выросла на 35 долларов, мы можем считать до 400 миллиардов рублей — это положительный эффект для России только на месяц. А их дефицит за два месяца — 3,5 триллиона», — отметил он.

Эксперт объясняет, что ситуация демонстрирует определенное замедление «бюджетного волдыря» в экономике РФ, но не решает главную проблему.

«Из 42 триллионов рублей, которые Россия тратит вообще на все, 20 триллионов идет на ведение боевых действий. То есть половину всего, что зарабатывает РФ, она сжигает в горниле войны. И ключевым фактором давления на экономику именно расходы на войну. Кроме того, санкции продолжают усугублять экономическую ситуацию», — объяснил Кудрицкий.

Часть настоящей экономической статистики в России скрывается. Однако даже по доступным данным, «Фонд национального благосостояния» фактически исчерпан. Осталось всего несколько миллионов рублей — то есть на несколько месяцев ведения войны.

Российский золотой запас оценивается в 300 миллионов долларов. Но вопрос в том, что это золото невозможно продать в объемах, которые есть в России. Реализовать можно около 10–15%. Поскольку это золото подсанкционно, его покупает Китай с огромными скидками. Поэтому фактические поступления от продажи золота значительно меньше. Это 10–20 миллиардов в год от продажи этого запаса. То есть россияне будут вынуждены «печатать деньги»», — сказал Кудрицкий.

Он отметил, что Украина сейчас имеет более широкий экономический тыл благодаря поддержке союзников.

«У нас своего ресурса экономического не хватает, но за нами экономический тыл западного мира. Это около 30 триллионов годового ВВП. Сравните: в России 2 триллиона, у западного мира — 30 триллионов. С этой точки зрения наш тыл неисчерпаем. Если мы только не сделаем чего-нибудь глупого, перестанем делать „миндичгейты“. Чтобы европейским политикам не стыдно было выделять нам деньги своих налогоплательщиков», — акцентирует Кудрицкий.

Экономическая выносливость Украины может оказаться значительно больше, чем в России. И причина не в мощи украинской экономики, а в соотношении необходимой помощи и ресурсов партнеров.

