Половина "Искандеров" долетает до цели: эксперт объяснил причину

Российские баллистические ракеты / © Associated Press

Украина сталкивается с критической проблемой в усилении противовоздушной обороны, особенно противодействуя баллистическим ракетам, таким как российские Искандеры. Глобальное производство ключевых систем ПВО не успевает по нуждам фронта.

Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

Эксперт раскрыл шокирующий факт: ракет Patriot, способных противодействовать баллистике, в мире производят примерно 750 в год. Это почти столько же, сколько Россия производит свое оружие за аналогичный период.

«Для этого, чтобы сбить один „Искандер“, нужно иметь по меньшей мере две ракеты Patriot. То есть половина баллистических ракет „Искандер“ у нас всегда будет находить свои цели», — подчеркнул аналитик.

Необходимость использования двух ракет Patriot на одну цель объясняется сложной траекторией и высокой скоростью баллистики, что требует повышения надежности перехвата.

Этот критический дефицит означает, что несмотря на эффективность американской системы Patriot, ее недостаточное количество не позволяет вывести защиту украинского неба на новый уровень.

Обеспечение Украины достаточным количеством этих ракет является единственным путем для минимизации попаданий российской баллистики, которая продолжает наносить удары по украинским городам.

Напомним, российские ракеты Х-101 во время последней атаки смогли преодолеть значительную часть территории Украины и попасть, в частности, в жилую многоэтажку в Тернополе. Военный обозреватель Василий Пехньо объясняет это тем, что украинское ПВО имеет очаговую структуру: из-за нехватки ресурсов страна не может полностью закрыть свое небо современными ЗРК, поэтому защита сосредоточена вокруг крупных городов и стратегических объектов.

По его словам, российские ракеты двигаются по «коридорам», обходя основные узлы ПВО, а сбивать их удается преимущественно уже вблизи целей. Дополнительно враг запускает ракеты и дроны на сверхнизких высотах, что затрудняет их обнаружение украинскими РЛС и создает особую опасность для высотных домов.