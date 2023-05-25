Половина из них считались пропавшими: что известно о возвращении более сотни украинских защитников из плена РФ

В четверг, 24 мая, произошел масштабный обмен пленными между Украиной и Россией, во время которого домой вернулись 106 защитников. Все спасенные защищали страну на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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"В результате обмена домой возвращаются 8 офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. Также репатриированы три тела: двух иностранцев и украинки. Все спасенные защищали земли на Бахмутском направлении, 68 из освобожденных воинов считались пропавшими без вести", - говорится в заявлении.

Среди освобожденных военнослужащих 98 принадлежат к ВСУ, из них, в частности, 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись семеро пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.

"По меньшей мере, семь спасенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому молодому - 21 год", - добавили в Координационном штабе.

По данным ведомства, всего на сегодняшний день в результате обменов возвращены домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил 25 мая о возвращении 106 защитников, воевавших на Бахмутском направлении.

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