Половина мужчин сбежала из Бурятии, на войну берут "дедов": россиянка рассказала о мобилизации в РФ

Россиянка в разговоре с оккупантом рассказала, как в РФ происходит мобилизация.
Женщина утверждает, что половина мужчин сбежала из Бурятии, а военкомы призывают мужчин, которым по 60-65 лет.
Об этом говорится в разговоре оккупанта с женой, перехватившей Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Жена российского оккупанта заявляет, что повестка пришла даже их родственнику, никогда не служившему в армии. Также россиянка утверждает, что часть мобилизованных "бросят" на оборону, а другую – на зачистку. На это ее муж иронизирует и интересуется, знает ли она, что такое зачистка. И заявляет, что это когда убивают людей.
Также россиянка утверждает, что якобы половина мужского населения Бурятии уехала из России, а потому оккупанты мобилизуют даже "дедов", которым по 60-65 лет.
Напомним, в России мобилизовали отца 5 детей, который никогда не служил в армии. Инцидент произошел в Улан-Удэ в Бурятии. Жена мобилизованного возмутилась тем, как происходит призыв в России.
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