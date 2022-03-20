Половина украинцев верит в победу над Россией в ближайшие несколько недель – опрос

Половина украинцев верит в победу над Россией в ближайшие несколько недель – опрос

Вера в победу остается на самом высоком уровне.

Почти половина украинцев – 47% верит в победу Украины в войне с Россией уже в ближайшие несколько недель.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса социологической группы "Рейтинг" за 18 марта.

Четверть украинцев – 23% считает, что война продлится еще несколько месяцев. Только 12% думают, что война закончится через полгода-год или больше. Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет.

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Вера в победу остается на самом высоком уровне. 93% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Уверенность в победе преобладает во всех регионах страны.

Отметим, что опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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