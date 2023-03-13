"Половина второй армии мира разбежится": Жданов – о контрнаступлении ВСУ на оккупированные территории

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна озвучивать свои планы о контрнаступлении, не афишируя, где оно может состояться. Это ведь очень пугает окупантов.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Никто кроме Генштаба не знает, где ВСУ начнут контрнаступление. Россияне об этом точно не знают. Если бы они об этом знали, то мы бы уже видели реакцию: они бы возводили оборонительные сооружения. Но говорить о наступлении нужно, чтобы враги раздражались и боялись. Не факт, что мы пойдем в наступление на Запорожском направлении, где россияне уже копают оборонительные сооружения. А может, мы пойдем на другом участке фронта", — пояснил Жданов.

Военный эксперт считает, что россиянам пропагандисты говорят только о "победах", чтобы повысить их моральное состояние. Если же им говорить правду, то "половина второй армии мира" разбежится.

"Им не нужно, чтобы общество говорило о том, а где же "вторая армия мира". Для РФ наше наступление будет "лотереей" — вытянут они свой счастливый билет или нет. А может, того билета у них и не будет. Тем временем Путин говорит, что "все идет по плану", они всех побеждают и готовятся к переговорам с Западом", – говорит Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ВСУ на Донбассе не будут проводить штурмов лоб в лоб. Украинские защитники, вероятно, будут пытаться обойти российские линии обороны.

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