Положение отчаянное, но отступление еще более рискованное: Forbes – о ситуации под Очеретиным для ВСУ

Отступление может привести к сдаче десятков квадратных миль территории и заставить сотни мирных жителей убегать или смириться с тем, что они будут жить в условиях жестокой оккупации, отмечает издание.

Россия перебрасывает подкрепление под Очеретино в Донецкой области, где Вооруженные силы Украины отчаянно пытаются избежать отступления, поскольку оно несет за собой слишком большие риски.

Об этом пишет Forbes.

"Положение истощенных украинских бригад в этом районе отчаянное. Можно с уверенностью сказать, что украинцы потеряют несколько сел вокруг оси Очеретино", – пишет издание.

Однако реальную опасность представляет ситуация, при которой у ВСУ не останется иного выбора, кроме как сократить потери, отступить на несколько километров западнее и снова закрепиться на новой оборонной линии.

"Это отступление может привести к сдаче десятков квадратных миль территории и заставить сотни мирных жителей бежать или смириться с тем, что они будут жить в условиях жестокой оккупации. Хуже того, отступление – если оно будет выполнено плохо – предоставит россиянам возможность удвоить локальные атаки и добиться второго, третьего или четвертого прорыва, который, подобно цепной реакции, может спровоцировать более масштабный украинский коллапс", – говорится в статье.

Forbes отмечает, что все украинские бригады с трудом удерживают оборонные позиции под непрерывными обстрелами, и дисбаланс в огневой мощи может оказаться решающим во время битвы".

Российское командование перебросило на исходные позиции 15-ю и 74-ю мотострелковые бригады, а также части 90-й танковой дивизии и спецназ. Им противостоят по меньшей мере семь украинских бригад и отдельный батальон: 23-я, 25-я, 47-я, 100-я и 115-я механизированные бригады, 25-я воздушно-штурмовая бригада, 3-я штурмовая бригада и 425-й батальон. Обычно бригады разворачивают по одному батальону за раз.

Таким образом, российские оккупанты насчитывают более 10 тысяч военнослужащих, которым противостоят только 3 тысячи украинцев.

Обороняться легче, чем атаковать, даже если атакующий имеет преимущество в огневой мощи, поэтому россияне не гарантированно выиграют битву и заставят украинцев отступить, отмечает издание.

"Проникнув на пять миль на украинскую территорию, самые западные российские войска оказались по сути в одиночестве и вдали от основных линий снабжения. Они уязвимы. Если украинским войскам удастся уморить их голодом до того, как российские подкрепления расширят выступ и укрепят логистику, русские могут проиграть этот бой", – говорится в статье.

Хотя такой оптимистический исход возможен, однако более реалистичным кажется вариант, при котором ВСУ попытаются с боем отступить на запад, считает Forbes.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Александр Сырский рассказал на "Рамштайне" об обострении на поле боя.

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